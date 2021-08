Due auto rubate, i carabinieri le ritrovano in poche settimane

I carabinieri di Fabriano hanno ritrovato due auto rubate nelle ultime settimane. Si tratta di un Bmw che, martedì sera, è stato trovata nei pressi della frazione Argignano. Il mezzo di grossa cilindrata era stato rubato il primo agosto a Fabriano, non lontano dal centro. La seconda auto, una utilitaria Seat, era stata rubata in periferia lo scorso 24 luglio ed è stata ritrovata ieri in centro storico. Dopo gli accertamenti, entrambe le vetture sono state consegnate ai proprietari.

L'appello dei carabinieri, mentre le indagini su questi due furti vanno avanti e sono al vaglio anche le registrazioni delle telecamere di sicurezza, è quello di chiamare in tempo reale le forze dell'ordine per segnalare movimenti o persone sospette.