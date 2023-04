Alla guida ubriachi: uno va a zig e zag, l'altro finisce fuori strada. Denunciati dai carabinieri

FABRIANO- Uno guidava a zig zag, l’altro è finito con l’auto fuori strada. È di due denunce per guida in stato di ebbrezza il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano durante il fine settimana. In particolare una pattuglia del nucleo Radiomobile ha fermato un’auto che zigzagava in prossimità del parco comunale Regina Margherita. Alla guida un quarantenne fabrianese trovato con un tasso alcolemico superiore a 2 g/l. Sempre nel weekend una pattuglia del Norm è intervenuta per un’auto fuori strada lungo la provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato. A segnalare l’incidente alcuni automobilisti in transito. Il conducente dell’utilitaria, un ventenne di Fabriano, ne è uscito illeso ma l’etilometro ha registrato un tasso alcolemico di 1,9 g/l. Per entrambi i conducenti sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dei veicolo.