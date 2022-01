Addio Galavotti, morto l'ex sindaco: «Se ne va un pilastro della politica cittadina»

SENIGALLIA - «Con grande tristezza ho appreso che Oddo Galavotti ci ha lasciati. Un uomo delle istituzioni nelle istituzioni, sempre attento alle esigenze dei cittadini. Con la sua scomparsa tutta Senigallia perde un pilastro della vita politica cittadina. Esprimere il nostro impegno di ogni giorno, rappresenterà il migliore omaggio alla sua memoria ed al suo impegno. A sua moglie Leda ed alle figlie Valentina e Caterina, le più sincere condoglianze a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale». Così il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, ha voluto ricordare l’ex Sindaco Oddo Galavotti, scomparso ieri all’età di 95 anni

Il presidente del Consiglio Comunale di Senigallia, Massimo Bello: «Desidero esprimere il mio personale cordoglio e quello di tutto il Consiglio Comunale di Senigallia per la scomparsa dell'ex Sindaco Oddo Galavotti, che ha guidato la nostra Città dal 1985 al 1987, e che per oltre vent'anni è stato membro dell'Assemblea consiliare». In una nota diramata alla stampa, anche il presidente del Consiglio Massimo Bello ha voluto esprimere parole di vicinanza alla famiglia dell'ex Sindaco. «Oddo Galavotti è stato un attento amministratore. Uomo di altri tempi e persona per bene, Galavotti fa parte di quella nobile classe politica, che ha scritto e che ha segnato la storia del nostro territorio. Per questo va ricordato con tutti gli onori", ha detto il Presidente Bello. "Un forte abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che gli sono stati vicini», ha aggiunto.