La borsa dell'acqua calda esplode all'improvviso: corsa in ospedale per un uomo ed il figlio di soli 4 anni

ANCONA - Avevano acceso la borsa dell'acqua calda quando, per cause da chiarire, l'oggetto è improvvisamente esploso ed ha ferito entrambi. Si tratta di un 40enne, straniero, e di suo figlio di appena 4 anni. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi in zona Capodimonte, ad Ancona.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno prestato il primo soccorso e trasportato padre e figlio in ospedale. L'uomo si trova in sala emergenza al nosocomio regionale di Torrette mentre il figlio è stato portato al Salesi, per fortuna non in gravi condizioni di salute.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO