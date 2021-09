Dall'Umbria con un grammo di eroina in tasca: nei guai un 34enne

Viaggiava sul suo furgone in una strada non lontana dall’ospedale Profili di Fabriano. Sabato sera i carabinieri, che stavano facendo dei controlli, lo hanno notato perché procedeva a zig zag e, sottoposto ad alcol test, è risultato avere un tasso quattro volte superiore al limite consentito. Per il conducente, 46enne di origine sudamericana, è scattato l'immediato ritiro della petente, il sequestro del mezzo e una denuncia per guida in stato di ebbrezza visto che ha registrato un valore vicino a 2 g/l.

In un posto di blocco vicino allo svincolo della SS 76, invece, è stato fermato un mezzo che proveniva dall’Umbria. Uno dei passeggeri, un fabrianese di 34 anni, nel corso di una perquisizione personale, è stato sorpreso con quasi 1 grammo di eroina. L’uomo, senza alcun precedente, è stato segnalato alla prefettura come assuntore.