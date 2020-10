Educatrice positiva al Covid, chiuso l'asilo nido "Romero"

JESI - Asilo nido Oscar Romero chiuso oggi e domani, con l’intera sezione lattanti posta in quarantena dopo la comunicazione di una situazione di positività da Covid 19 riguardante una educatrice. Sono questi i provvedimenti adottati ieri sera, di concerto con l’Asur che dal canto suo poi procederà nel rispetto dei protocolli sanitari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’educatrice è in servizio nella sezione lattanti dove sono presenti circa 10 bambini nonché altre educatrici ed esecutrici impegnate nel gruppo. Per tutti loro è previsto un periodo di quarantena domiciliare. Tra oggi e domani il Comune ha disposto la sanificazione non solo della sezione lattanti, ma dell’intera struttura che ospita l’asilo nido. Il servizio per le altre due sezioni riprenderà pertanto lunedì prossimo.