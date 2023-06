Guidano con la droga in tasca, via la patente per un mese a due giovanissimi

FABRIANO – Avevano la droga tra i vestiti mentre guidavano le auto. Tolta la patente per un mese ad un 25enne e ad una 20enne. I due giovani sono finiti nei controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, effettuati nel week end. Nella periferia di Fabriano è stato fermato un mezzo con a bordo due persone: il guidatore, un venticinquenne del Fabrianese, è stato trovato in possesso di oltre tre grammi di cocaina. Il passeggero, un trentenne nato e residente fuori provincia, aveva poco meno di un grammo di hashish. Entrambi sono stati segnalati come assuntori alla prefettura. Al conducente della vettura è stato disposto il ritiro della patente per 30 giorni. La sostanza è stata rinvenuta tra gli indumenti dei due dai militari del radiomobile che hanno effettuato il controllo. Nel corso di un servizio ad Arcevia, invece, i carabinieri della stazione locale, nel pomeriggio di domenica, hanno segnalato una donna, ventenne, proveniente dalla Toscana, che circolava con la sua auto e aveva addosso meno di un grammo di hashish. È stata segnalata alla prefettura e anche per lei disposto il ritiro della patente per un mese.