Spaccio di droga, in casa anche la nuova droga "Rosin": pusher in arresto

E’ finito in manette per spaccio di droga un trentenne già noto alla forze dell’ordine. L’arresto è scattato in seguito ad un'operazione della Questura fatta di pedinamenti e appostamenti.

Alla fine è scattata la perquisizione che ha permesso agli agenti di trovare nell’abitazione del giovane due chili e mezzo di droga tra cui ventidue panetti di hashish, mezzo chilo di marijuana (contenute in due buste) e una modica quantità di “Rosin”, la nuova sostanza stupefacente che si presente facile da assumere e di basso costo.

Visti i precedenti specifici, il ragazzo è stato condotto a Montacuto e per lui è arrivata puntuale anche la convalida dell’arresto.