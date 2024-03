Cocaina nelle parti intime, i carabinieri la trovano e arrestano una 40enne

OSIMO - Tornavano a casa, in auto, quando all’uscita del casello autostradale di Ancona sud sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri del Norm. Erano in tre, due uomini e una donna, tutti residenti ad Ancona, nello stesso appartamento. Avevano un fare sospetto così i carabinieri hanno deciso di perquisire i due uomini sul posto portando poi tutti e tre al comando provinciale della Montagnola dove è stata perquisita anche la donna, una 40enne di San Severino Marche, da personale femminile. Nelle parte intime aveva nascosto un involucro di droga con dentro 15 grammi di cocaina.

La 40enne è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Le manette sono scattate ieri sera, poco dopo le 19. I tre erano a bordo di una Ford Puma, guidata da un 65enne anconetano, infermiere. Sul posto del passeggero c’era un marocchino di 42 anni, fidanzato dell’arrestata. Questa mattina la donna è comparsa davanti alla giudice Martina Marinangeli per la convalida dell’arresto. Era difesa dall’avvocato Luca Froldi. La 42enne ha ammesso che la droga era sua, per uso personale, e che ha problemi di tossicodipendenza. L’arresto è stato convalidato con l’obbligo di dimora ad Ancona e il divieto di uscire nelle ore notturne. La direttissima proseguiterà il 19 aprile perché l’avvocato ha chiesto i termini a difesa.