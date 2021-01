Centrale della droga ed armi in un magazzino: maxi sequestro dei carabinieri

JESI - Quando i carabinieri sono entrati nell'autofficina per un controllo di routine hanno subito sentito un forte odore provenire da uno stabile adiacente. Per questo hanno deciso di uscire dal locale e raggiungere un magazzino posto a pochi metri, dove hanno trovato una vera e propria centrale della droga. E' successo nella giornata di ieri.

Ignari di tutto ed estranei alla vicenda i titolari dell'officina, che in quel momento si trovavano insieme ai militari durante delle verifiche sulle normative ambientali in relazione alla gestione di olii minerali e batterie esauste. I carabinieri di Jesi, con l'ausilio del Nucleo Operativo Ecologico di Ancona, dopo aver avuto accesso al locale, hanno scoperto una vera e propria piantagione indoor di marijuana. La successiva perquisizione ha consentito di trovare e sequestrare 1.255 piante di marijuana, circa 8 chili di marijuana già essiccata, imbustata e pronta per la vendita, circa 800 grammi di cocaina, 117.000 euro in banconote di diverso taglio ed una pistola calibro 6.35 clandestina con 7 colpi. Sono attualmente in corso le indagini per risalire ai materiali utilizzatori del locale.