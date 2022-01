Droga e guida in stato di ebbrezza, fioccano denunce e segnalazioni

Non sono state festività tranquille per i Carabinieri di Fabriano che, nel corso dei tradizionali controlli che si sono sviluppati tra il 24 dicembre e il 1 gennaio, si sono trovati a fronteggiare diversi casi di guida in stato di ebbrezza in aggiunta ad un caso di detenzione di hashish (un 25 enne della provincia di Ancona) che è stato segnalato alla Prefettura.

Per quel che concerne la guida con tasso “alcolico” oltre il consentito, due persone sono state denunciate per un tasso compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l mentre altre tre tra 0,5 e 0,8 gr/l. Nei casi più gravi, oltre alla denuncia si è proceduto con il sequestro della patente e del mezzo.