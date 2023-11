Vede i Carabinieri e prova a disfarsi della droga: in manette un ventinovenne

FALCONARA MARITTIMA – E’ stato “pizzicato” a piedi nei pressi della stazione ferroviaria, mentre alla vista dei militari cercava di disfarsi di un involucro contenente hashish. Sono pertanto scattate le manette per un cittadino extracomunitario, domiciliato da alcuni giorni a Falconara Marittima, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella serata di ieri, i Carabinieri hanno intercettato il ventinovenne che stava camminando, ed una volta fermato ha gettato a terra un pacchetto contenente l’hashish, subito recuperato dalle forze dell’ordine.

I militari hanno poi proceduto alla perquisizione personale e del domicilio del 29enne, al termine delle quali sono stati complessivamente rinvenuti circa 43 grammi della sostanza (in parte nascosta nell’abitazione all’interno di una custodia per occhiali) oltre al materiale per il confezionamento della dose e denaro in contanti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l'arrestato è stato posto immediatamente in libertà, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, che avverrà con l'indagato in stato di libertà. Vista l’irregolarità della sua posizione amministrativa nel territorio italiano, sono state parallelamente attivate le procedure di rito mediante l’Ufficio Immigrazione della Questura dorica.