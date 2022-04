Cocaina ed eroina nell'auto senza revisione: denunciato un insospettabile

FABRIANO - Fermato alla guida dell’auto, la polizia gli trova addosso eroina e cocaina. 60 anni, insospettabile, il fabrianese è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Il nervosismo al posto di blocco ha infatti tradito il possesso di ben 4 involucri di eroina e cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi. Il tutto ben nascosto addosso. La vettura era priva di regolare revisione, per questo l’uomo è anche stato multato per 173 euro. Revocata, a scopo cautelativo, la licenza di detenzione e le relative armi regolarmente possedute.