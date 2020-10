Cocaina da Milano ad Ancona, la sua base operativa era in un b&b: pusher arrestata

La cocaina arrivava da Milano ed andava a rifornire le piazze di spaccio dell'hinterland anconetano. E' stato questo quanto scoperto dagli agenti della Squadra Mobile di Ancona che hanno arrestato una spacciatrice di 23 anni.

La giovane, che ora si trova nel carcere di Villa Fastiggi, aveva istituito la sua base operativa all'interno di un b&b nella zona di Chiaravalle. Dopo essersi rifornita della droga nella piazza milanese, la pusher confezionava lo stupefacente all'interno della struttura ricettiva per poi spacciarla nel parcheggio del cimitero e nelle vicinanze di due centri commerciali poco distanti.

Il blitz degli agenti è scattato questa mattina ed ha permesso alla polizia di arrestarla. Durante la perquisizione è stato trovato un panetto da circa 1 etto di cocaina nascosto negli slip. All'interno del b&b sono stati sequestrate altre dosi di cocaina, un bilancino di precisione e 5 confezioni di Actigrip, farmaco utilizzato dalla giovane per tagliare lo stupefacente e 100 euro in contanti. Per lei sono scattate le manette ed ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.