Spaccia droga fra le bancarelle: in arresto un 25enne

Era già stato arrestato tre anni fa per spaccio di hashish. Ieri per un 25enne originario del Gambia sono scattate di nuovo le manette. I militari, infatti, lo hanno individuato mentre, tra le bancarelle allestite in piazza Mazzini, cedeva un dose di droga. È stato quindi subito bloccato dai carabinieri nel centro della piazza e subito accompagnato in caserma per essere sottoposto a perquisizione personale. Così, in una tasca interna dei pantaloni sono spuntate fuori 18 dosi disostanze stupefacenti tra hashish e cocaina, per un totale di circa 20 grammi, tutte minuziosamente confezionate con involti in materiale plastico. È stato così arrestato con l’accusa di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida ed al rito direttissimo previsti per domani mattina, giorno in cui saranno anche avviate le pratiche per l’espulsione coatta dal territorio nazionale. L'uomo infatti si trovava irregolarmente in Italia da 4 anni e dimorava nella città di Falconara.

Il 5 novembre del 2018 venne arrestato dai carabinieri, quando, al termine di un servizio antidroga sul litorale di Villanova, fu sorpreso nel tentativo di cedere una dose di hashish ad un giovane 18enne di Falconara. Nascondeva 10 dosi di hashish, per una quindicina di grammi in totale.