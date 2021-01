Telefonata choc dal porto: «Aiuto, mi hanno stuprata in tre»

Tentano di stuprarla in tre, lei si ribella e così uno di loro la costringe a praticare atti sessuali ad uno del branco, sotto gli occhi degli altri due aguzzini. E' l'atroce episodio di violenza che sarebbe avvenuto stanotte al porto e raccontato dalla vittima. Era circa mezzanotte quando lei, una donna di 34 anni, ha sentito dei rumori sospetti. Neppure il tempo di mettere a fuoco quelle ombre che si aggiravano nei pressi della fiera della pesca quando i tre si sono scagliati contro di lei aggredendola. Secondo quanto riportato dalla vittima, gli uomini avrebbero tentato di violentarla in gruppo. Non riuscendo nell'intento, uno di loro l'avrebbe obbligata a praticare un atto sessuale mentre gli altri due restavano a guardare. Terminato il brutale strupro, poi, si sono dileguati.

Dopo ben sei ore d'inferno, la donna oggi pomeriggio si è decisa a chiedere aiuto. La 34enne ha chiamato i soccorsi verso le 18 e l'auto medica del 118 insieme alla Croce Gialla si sono precipitati a casa sua per aiutarla. Ora è ricoverata al Salesi per ulteriori accertamenti medici, mentre la polizia sta verificando tutte le piste plausibili, alla ricerca di riscontri.