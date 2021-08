Ferma in mezzo alla strada in pieno traffico, donna soccorsa dalla polizia

Era ferma in mezzo alla strada e ostacolava il traffico lungo via Giordano Bruno. E’ successo ieri pomeriggio e la situazione ha richiesto l’intervento delle volanti. La donna è stata soccorsa dagli agenti e affidata alle cure dei medici.

La scorsa notte gli agenti hanno anche controllato un’auto in piazza d’Armi. Il conducente, 48enne già conosciuto alle forze dell’ordine, non aveva la patente e la macchina non era in regola con la revisione. L’auto è stata sequestrata.