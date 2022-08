Minicar vola sul marciapiede ed uccide una donna che sta passeggiando

FABRIANO - Una donna di 62 anni è stata investita da una minicar mentre passeggiava lungo viale Don Minzoni. Il mezzo, con alla guida un giovane fabrianese, è schizzato verso il marciapiede, falciando la donna che purtroppo non ha potuto far nulla per evitare l'impatto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, Icaro 02 e la polizia locale. Per la donna era ormai troppo tardi: troppo gravi le lesioni riportate a seguito dello schianto. In corso le indagini.