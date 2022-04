Esce di casa con la bicicletta, poi scompare nel nulla

JESI - Paura domenica mattina per una donna di 70 anni, scomparsa dopo essere uscita di casa con la propria bicicletta. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non vedendola tornare, hanno fatto scattare le ricerche in tutta la zona.

I carabinieri di Jesi hanno subito avvisato i comandi limitrofi e per fortuna, circa due ore dopo, la donna è stata ritrovata in salute. La 70enne era arrivata fino a Pianello di Ostra, individuata dai militari della Compagnia di Senigallia mentre era in stato confusionale. L'anziana è stata soccorsa dai medici e poi si è ricongiunta ai propri familiari. Ora sta bene.