«Ti faccio del male e porto via tuo figlio». Messaggi choc alla ex: per lui scatta il divieto di avvicinamento

Da quanto appreso durante le indagini l’indagato, nel corso degli ultimi mesi, avrebbe inviato insistentemente messaggi con cui minacciava la ex compagna di fare del male a lei e alla sua famiglia e di farsi giustizia da solo portando via con sé, e all’estero, il loro figlio minore, anche aggiungendo che l'avrebbe potuto sottrarre a scuola, nonché raccomandando più volte alla donna di guardarsi le spalle, lei e la propria famiglia. I suoi comportamenti minacciosi, molesti e ripetuti nel tempo, hanno causato alla donna uno stato di ansia e di sofferenza psicologica ed un fondato timore per l'incolumità sua e dei suoi prossimi congiunti. A conclusione delle indagini la polizia ha disposto l’applicazione della misura cautelare che nei giorni scorsi è stata applicata all’indagato dagli agenti della Questura.

Per quanto concerne i reati contro la persona commessi nell’ambito della Legge 69/2019 “Codice Rosso” si sono registrati nel corso del 2023, ad opera della Sezione specializzata della Squadra Mobile: 35 persone denunciate per reati in materia di “Codice Rosso”, 4 provvedimenti cautelari adottati per maltrattamenti in famiglia, 8 provvedimenti cautelari per violenze sessuali aggravate e sui minori, 6 provvedimenti cautelari adottati per il reato di stalking. Per quanto concerne i provvedimenti emessi dal Questore su istruttoria della divisione Anticrimine: 30 Ammonimenti per Violenza Domestica e Atti persecutori e 6 Sorveglianze Speciali con Divieto di Avvicinamento alla parte lesa.