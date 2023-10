Torna dalle vacanze con la Dengue, giovane ricoverato a Torrette

ANCONA - Torna da Santo Domingo con tutti i sintomi dell' influenza, ma è dengue. Lo hanno accertato le analisi del laboratorio di virologia di Torrette. Per il 20enne anconetano, tornato da una vacanza in città da una vacanza, è scattato il ricovero all'ospedale regionale. Condizioni che, comunque, non risultano preoccupanti.