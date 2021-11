Area di degenza per detenuti, verso il "via libera" a Montacuto

Ieripomeriggio si è tenuto, nella giornata della ricorrenza della festa delle forze armate, presso l’istituto penitenziario di Ancona Montacuto, l'incontro tra il Consigliere Regionale delle Marche Marco Ausili (FdI), il Vice-Segretario Regionale Valerio Conza e il Segretario Provinciale Giovanni Scarciolla (sindacato di Polizia Penitenziaria OSAPP)

«Durante l’incontro, per il tramite del Consigliere regionale, è emersa la piena disponibilità da parte della direzione medica ospedaliera nel procedere all’attivazione dell’area di degenza in regime di detenzione- si legge in una nota del sindacato- adesso ai vertici competenti dell’amministrazione penitenziaria non resta che redigere un protocollo interno per l'uso dell'area in modo tale che la Polizia Penitenziaria possa espletare i propri compiti in tutta sicurezza. Nello specifico, si tratta dei piantonamenti ospedalieri di quei detenuti che hanno bisogno di essere ricoverati per un determinato periodo di tempo presso l'ospedale regionale “Torrette”. L'attivazione del reparto detentivo ospedaliero è da sempre uno dei principali temi d’interesse del sindacato OSAPP, visti anche i recenti accadimenti e la grave carenza di personale che affligge l'istituto anconetano».

«Oggi è una giornata storica, abbiamo raggiunto un grande risultato per tutta la Polizia Penitenziaria di Ancona. Il ringraziamento innanzitutto va alla fiducia che gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria hanno riposto in noi; poi va alle istituzioni regionali, in particolar modo ai consiglieri regionali Ausili e Putzu (FDI) e il Presidente dell'Assemblea Legislativa Dino Latini (UDC), i quali fin da subito hanno deciso di perorare la nostra causa permettendoci di conseguire questo grande risultato» ha commentatoil Segretario Vice Regionale OSAPP, Valerio Conza.