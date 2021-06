Anconetano dona un defibrillatore alla Croce Gialla: «Un vero pezzo di storia della città»

Da sempre vicino alla Croce Gialla decide di donare all’associazione un defibrillatore. E’ una vera e propria pagina da Libro Cuore quella scritta da Fausto Giorgio noto pensionato anconetano del quartiere Adriatico che nei giorni scorsi ha preso contatto con il presidente della Croce Gialla di Ancona Alberto Caporalini, dopo aver visto la postazione alla spiaggia del Passetto.

«Vedere questi ragazzi cosi bravi e disponibili verso il prossimo mi ha commosso anche se da sempre sono vicino alla Croce Gialla un vero e proprio pezzo di storia della città. Il presidente mi ha detto che serviva un defibrillatore, ho fatto il bonifico e in qualche maniera nel mio piccolo sono riuscito a dare una mano a chi aiuta da sempre la gente di Ancona. Mi auguro che questo mio gesto possa stimolare altre persone nell’effettuare donazioni. Di materiale ne serve tanto basta guardare quanti dispositivi sono presenti nella postazione del Passetto per rendersi conto della situazione. Tutti possono dare una mano a questi angeli del soccorso da sempre al nostro fianco in caso di necessità con dedizione, spirito di sacrificio e tanta tanta umanità». Defibrillatore che è stato consegnato nella giornata di ieri alla spiaggia del Passetto alla presenza di Alberto Caporalini presidente della Croce Gialla di Ancona, dell’Assessore Stefano Foresi e dello stesso Fausto Giorgi.