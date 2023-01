Settantaduemila chilometri percorsi per pattugliare il territorio, 1.950 punti patente decurtati: un anno con la Municipale

Il report completo dell'attività della polizia locale di Jesi nel corso dell'ultimo anno (2022). I dati sono stati pubblicati e resi noti dallo stesso Comune in occasione della festa di Sn Sebastiano.

Controlli edilizi

Il settore nel corso dell'anno ha svolto 30 sopralluoghi che hanno riguardato oltre al settore edilizio anche le occupazioni del suolo pubblico a vario titolo, oltre alla verifica del rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali. I sopralluoghi hanno comportato la emissione 7 verbali amministrativi, 4 di natura penale e 9 comunicazioni alla Procura della Repubblica. Sequestrata e abbattuta una costruzione abusiva.

Controlli ambientali

Il settore ha svolto sopralluoghi in materia ambientale. 54 relativi all’abbandono dei rifiuti che hanno comportato la emissione di 6 verbali amministrativi per non corretto conferimento dei rifiuti. Il controllo per il rispetto del "Benessere animale" ha impegnato il personale per 85 sopralluoghi e ha dato luogo all'accertamento di 35 verbali di natura amministrativa, 1 di natura penale e 2 ordinanze sindacali. E’ stata inoltre effettuata una segnalazione all’Ispettorato del lavoro per utilizzo di manodopera non regolare.

Controlli commerciali

I controlli delle attività commerciali, riferiti anche a fiere e mercati stagionali sono stati 13. Le pratiche relative a vendite straordinarie sono state 15, mentre 2 quelle riguardanti il pubblico spettacolo. 15 sono state le verifiche dei criteri di sorvegliabilità dei locali di pubblico esercizio, i i sopralluoghi per la verifica del rispetto dei Regolamenti comunali sono stati 28. Complessivamente sono stati emessi n. 55 verbali di violazione amministrativa di varia natura.

Controlli Anagrafici

Gli accertamenti anagrafici per la verifica della residenza, su richiesta dell’Ufficio Anagrafe ed altri Enti sono state complessivamente 3.114.

Le notifiche effettuate per attività Giudiziaria sono state 395 e sono stati effettuati 28 accertamenti richiesti dai Servizi sociali ed altri uffici.

Sezione comando

Sono stati rilasciati 32 Nulla Osta per manifestazioni, sportive, religiose e civili. Sono stati emessi 80 Decreti di liquidazione, 46 Decreti e Determinazioni del Dirigente e Decreti Sindacali. Le ordinanze predisposte per le modifiche temporanee alla circolazione stradale sono state 421.

Le autorizzazioni rilasciate per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori sono state 357, mentre per i Dehors sono state 41 e le autorizzazioni per manifestazioni 123. Inoltre sono state rilasciate 23 autorizzazioni per trasporti eccezionali mentre relativamente ai passi carrai sono state rilasciate 19 concessioni.

Centrale operativa

Gli oggetti rinvenuti e riconsegnati agli uffici sono stati 60, di cui 40 restituiti ai legittimi proprietari; nessuna denuncia di smarrimento presentata.

Sono state accertate 3643 sanzioni per passaggi irregolari tramite varchi elettronici; trasmesse 100 richieste per il recupero di cani e gatti abbandonati.

Emesse 45 Ordinanze per TSO e 5 per ASO. Sono state gestite 1.758 segnalazioni telefoniche che hanno dato seguito ad interventi sul territorio.

Verbali

La Polizia Locale ha accertato complessivamente 12.565 infrazioni al Codice della Strada e 121 violazioni amministrative (diverse dal CdS) .

Le violazioni accertate e che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente di guida (omesso uso di cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida,..) sono state 422 per un totale di 1950 punti decurtati. Le violazioni accertate, anche, con l’utilizzo dell’apparecchiatura Targa System, sono state 296, di cui 72 per assicurazione scaduta che hanno comportato anche il sequestro dei veicoli e 224 sanzioni per revisione scaduta.

Sono stati presentati e gestiti ricorsi riguardanti 61 verbali, di cui 9 di competenza del Giudice di Pace, 52 del Prefetto e 15 dell'Autorità Comunale.

Viabilità e infortunistica stradale

Gli incidenti stradali rilevati sono stati complessivamente 308 di cui 213 con danni ai mezzi e 95 con feriti e nessuno con esito mortale. 2 Gli incidenti con conducenti in stato di ebrezza alcoolica. 60 le segnalazioni a seguito di incidenti stradali con feriti alla Motorizzazione ed alla Prefettura. Le pattuglie hanno percorso 72.114 chilometri per il controllo del territorio. Sno stati rimossi 183 veicoli per le soste irregolari. 26 mezzi sono stati posti in stato di fermo e 82 sequestrati. Le carte di circolazione e le patenti ritirate sono state 26. 90 gli Interventi di varia natura inerenti anche il patrimonio comunale.