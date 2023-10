Croce Rossa, diversi soccorsi durante la Notte Bianca: operatori in monopattino

ANCONA - Diversi interventi della Croce Rossa durante la Notte Bianca, soccorsi anche in monopattino. Sono stati 4 gli interventi per 4 traumi, principalmente da caduta. Uno per per problemi cardiocircolatori, uno neurologico, uno psichiatrico, uno dermatologico. Un intervento anche per intossicazione alimentare. Non risultano, da parte della "rossa", interventi per abuso etilico.