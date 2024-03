Paura in casa, cade e non riesce più ad alzarsi. Per soccorrerla i pompieri segano il cancello

ANCONA - Cade in casa e non riesce più ad alzarsi. Momenti di paura nel pomeriggio di oggi per un'anziana di 82 anni. La donna è scivolata mentre si trovava all'interno del suo appartamento non riuscendo a muoversi. Per fortuna la signora ha raggiunto il telefono ed è riuscita ad allertare i soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed i vigili del fuoco. Quest'ultimi hanno dovuto segare il cancello dell'abitazione per poter entrare in casa. La donna è stata caricata in ambulanza e portata in ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita.