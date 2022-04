«Mi senti?» ma lui non risponde: scatta l'allarme nella baracca improvvisata

ANCONA - Attimi di tensione alla Fiera della pesca, all'altezza dell'ex biglietteria dove si trova la capanna improvvisata. Un uomo allarmato ha chiamato i soccorsi dicendo che un suo amico non rispondeva più. Temendo il peggio sul posto si è precipitata l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e due Volanti della questura. L'uomo però si trovava in fondo alla capanna e versava in un sonno profondo. Dunque non è servito alcun ricovero o accertamento.

Non è la prima volta che forze dell'ordine e i volontari della Gialla intervengono in questa zona. Solo due settimane fa un 31enne polacco era stato portato per l'ennesima volta al Pronto Soccorso dopo che era svenuto per il troppo alcol ingerito.