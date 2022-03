Parrucchiera e anima di corso Amendola: è morta Cristiana Rinaldi

ANCONA - Addio a Cristiana Rinaldi. La parrucchiera, titolare insieme alla sorella Barbara della “Nuova immagine” di piazza don Minzoni, è morta a 57 anni. A strapparla alla vita è stata una malattia della quale soffriva da diverso tempo. A riportare la notizia del lutto è l’edizione odierna de “Il Corriere Adriatico”.

Conosciuta e apprezzata in centro per la professionalità e per il lato umano, Cristiana è stata salutata da diversi commercianti del corso anche con diversi post su Facebook. La Rinaldi era impegnata anche nell’organizzazione degli eventi in quella parte di città, tra cui le “notti bianche”. Funerali oggi alle 14,30 al Sacro Cuore di via Maratta.