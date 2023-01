Cristian Lupidi è il nuovo comandante della polizia locale. Il sindaco Fiordelmondo: «Siamo soddisfatti»

JESI - Dopo oltre 20 anni il Comune di Jesi torna ad avere un dirigente di ruolo a capo della Polizia Locale. Questa mattina ha infatti firmato il relativo contratto Cristian Lupidi, già alla guida del comando nel triennio 2018/21. Entrerà ufficialmente in servizio il prossimo 13 febbraio.

“Siamo soddisfatti di aver dato una soluzione di competenza e stabilità al comando di Polizia Locale che ci consente così di programmare nel dettaglio gli obiettivi che ci siamo posti per garantire servizi migliori alla comunità” ha sottolineato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo nell’accogliere il nuovo comandante. “La scelta di Lupidi - ha aggiunto il primo cittadino - risponde appieno al profilo che avevamo immaginato, coniugando professionalità e conoscenza, avendo costruito in tre anni un rapporto positivo con gli agenti e con il territorio. Del resto, lo avevamo detto che tra gli obiettivi che avremmo voluto concretizzare a breve vi era quello di dare una stabilità definitiva alla guida della Polizia Locale dopo decenni di soluzioni provvisorie. Una scelta, dunque, che permette alla nostra città di poter fare affidamento su un corpo di Polizia Locale dotato di una guida ben definita in grado di rispondere appieno alle molteplici aspettative”.

Il nuovo comandante Cristian Lupidi ha aggiunto: “Profonda gratitudine per aver individuato la mia persona e tanto entusiasmo di cominciare un percorso nuovo rispetto al triennio che ho passato a Jesi e che comunque mi ha permesso di conoscere appieno la città. So che ci sono criticità e mi metterò subito al lavoro per affrontarle e al tempo stesso per dare le risposte che la città si attende dalla Polizia locale”.