Covid, nelle Marche tasso di incidente stabile: dato vicino quota 800

ANCONA - Sono 2.154 i contagi rilevati oggi nelle Marche con un tasso di incidenza che si avvicina a quota 800. Il servizio Sanità della Regione comunica che sono stati testati 5.464 tamponi (4.648 nuove diagnosi e 816 nel percorso guariti) con un tasso di positività del 46,3% ed un tasso di incidenza positivi ogni 100.000 abitanti di 798,19. Le Marche stanno attraversando una fase di stabilizzazione del tasso di incidenza, attorno ai 2.000 casi al giorno.

Dei casi odierni 407 sono stati registrati in provincia di Ascoli Piceno, 390 a Pesaro Urbino, 404 a Macerata, 584 ad Ancona, 265 a Fermo e 104 da fuori regione. Tra questi 614 contatti di positivi, 526 sintomatici, 563 contatti domestici, 21 positivi in setting scolastico/formativo, quattro contatti in setting lavorativo, 11 contatti in ambiente di vita/socialità, un contatto in setting assistenziale, uno screening setting sanitario ed otto casi da fuori regione mentre per 405 casi sono ancora in corso gli approfondimenti epidemiologici.