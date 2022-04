Covid nelle Marche, c'è l'impennata del tasso di incidenza che torna sopra 770

Nelle Marche torna sopra quota 770 il tasso di incidenza dei positivi che, dopo il netto calo registrato ieri (654,59), oggi sale a 776,01. Sono stati rilevati 2.894 contagi di cui 596 in provincia di Ascoli Piceno, 547 a Pesaro Urbino, 492 a Macerata, 804 ad Ancona, 334 a Fermo e 121 da fuori regione.

Con 8.728 tamponi testati (7.304 nuove diagnosi e 1.424 nel percorso guariti) il tasso di positività si attesta al 39,6%. Tra i casi odierni, 801 sono contatti stretti di positivi, 492 sintomatici, 817 contatti domestici, 11 positivi in setting scolastico/formativo, otto contatti in setting lavorativo, 12 contatti in ambienti di vita/socialità, tre contatti in setting assistenziale, due screening setting sanitario e 14 casi da fuori regione. L'andamento del tasso di incidenza, fanno notare dal servizio Sanità della Regione, dimostra che non si è ancora di fronte ad una flessione solida e che anzi il territorio è ancora caratterizzato da una presenza forte del virus.