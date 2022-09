Covid, nelle Marche nessun decesso ma 464 nuovi contagi: il bollettino del 14 settembre

Nessun decesso, 464 nuovi casi e due ricoveri in più: questi i numeri del bollettino odierno del servizio Sanità della Regione Marche. I pazienti in ospedale sono aumentati passando da 57 a 59: due in terapia intensiva (-1), uno in semi intensiva (-1) e 56 in reparti non intensivi (+4).

Le vittime restano 4.102 (2.257 uomini e 1.845 donne): 1.170 a Pesaro Urbino, 1.265 ad Ancona, 731 a Macerata, 502 a Fermo, 376 ad Ascoli Piceno e 58 da fuori regione. Con 1.936 tamponi testati sono stati rilevati 464 casi di cui 146 ad Ancona, 52 ad Ascoli Piceno, 53 a Fermo, 112 a Macerata, 78 a Pesaro Urbino e 23 da fuori regione per un tasso di positività che scende da 217,55 a 212,37.