Covid, nelle Marche lieve flessione: scende il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti

In leggera flessione il tasso di incidenza cumulativo ogni 100.000 abitanti nelle Marche. Una tendenza, confermata dai dati odierni, che dovrebbe consentire di chiudere la settimana in lieve calo rispetto alla settimana precedente. Oggi i contagi rilevati sono 6.152: 2.453 contatti di positivi, 629 sintomatici o paucisintomatici, 1.354 contatti domestici, 127 positivi in setting scolastico/formativo, due contatti in setting lavorativo, 29 contatti in ambienti di vita/socialità, un contatto in setting assistenziale, tre screening setting sanitario, 32 casi da fuori regione e 1.522 per cui sono ancora in corso gli approfondimenti epidemiologici.

Con 17.749 tamponi testati (14.667 nel percorso nuove diagnosi e 3.082 nel percorso guariti) il tasso di positività passa dal 39,6% di ieri al 41,9% odierno mentre il tasso di incidenza cumulativo scende da 2.691,01 a 2.640,12. Dei 6.152 positivi di oggi 703 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno, 1.405 a Pesaro Urbino, 1.358 a Macerata, 1.836 ad Ancona, 601 a Fermo e 249 fuori regione. Tra i pazienti ricoverati in terapia intensiva e in area medica i non vaccinati rappresentano rispettivamente il 77% ed il 70% del totale.