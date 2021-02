Classi in quarantena, pazienti positivi nelle Rsa e vaccini: il Covid a Falconara

Sono 115 i positivi al Covid-19 residenti nel territorio di Falconara alla data di oggi, 19 febbraio, mentre le persone in quarantena sono 298. Dai dati diffusi dalla Regione Marche questa mattina risulta comunque che quello di Falconara, nei primi quattro giorni di questa settimana, è stato il Comune con il minor tasso medio di incidenza della malattia della provincia di Ancona, che si mantiene stabile rispetto alla settimana precedente. Quanto alle scuole, alla data del 18 febbraio risultavano due classi in quarantena nel Comprensivo Sanzio, mentre al Comprensivo Centro una classe è in isolamento, così come uno studente e un insegnante di sostegno di un’altra classe. Nessun dato, pur se sollecitato, a questa mattina è pervenuto dal Comprensivo Ferraris.

Nelle strutture residenziali presenti a Falconara è stata segnalata ieri la positività, nei giorni scorsi, di 10 ospiti dell’istituto per disabili Bignamini, che nell’arco di un paio di giorni sono stati tutti trasferiti in strutture Covid (gli ultimi oggi). Attualmente dunque la struttura per disabili non ha al suo interno casi di contagio. Tutti negativi gli operatori sanitari, che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino. Già vaccinati anche gli operatori e i 40 ospiti della residenza protetta per anziani Visintini, dove non si registrano casi di positività. Nella casa albergo Gerundini sono presenti 16 ospiti, di cui due positivi appena rientrati dall’ospedale. Nessun caso di positività si registra tra il personale. Nessun caso di contagio, infine, si registra al centro diurno Sì e al centro residenziale dello stesso edificio, né tra gli utenti, né tra gli operatori.