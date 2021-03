Covid, nelle Marche al via più controlli per il rispetto delle restrizioni

ANCONA - Nelle Marche si va verso un giro di vite sui controlli per il rispetto delle restrizioni imposte dall'ordinanza regionale che ha previsto, tra le altre cose, la zona rossa per le province di Macerata e Ancona. E' quanto è stato deciso oggi nel corso della riunione, in videoconferenza, tra il governatore Francesco Acquaroli, il prefetto di Ancona Antonio D'Acunto, quelli di Fermo e Macerata ed i viceprefetti di Ascoli Piceno e Pesaro Urbino.

I vari rappresentanti istituzionali hanno condiviso la necessità di intensificare i controlli già in atto sull'osservanza delle limitazioni, in particolare su quelle relative ai divieti di spostamenti. Maggiore attenzione anche nei centri storici e lungo il litorale per evitare assembramenti specie nel weekend.