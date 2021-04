Sorprese 12 persone a due feste private: fioccano le multe

I militari hanno scoperto due feste private: una in una frazione a pochi chilometri dalla città e un'altra in centro. Per loro è scattata la multa da 400 euro ciascuno

I carabinieri della Compagnia di Fabriano sabato hanno scoperto in due diverse zone raduni di giovani che ballavano senza mantenere le distanze di sicurezza e si divertivano con tanto di musica sparata al massimo. In totale sono state sanzionate 12 persone. In particolare i militari hanno controllato una casa in una frazione ad est di Fabriano. All'interno c'era il proprietario in compagnia di 5 amici, tutti trentenni.

Il giorno dopo, domenica 25 aprile, i controlli della Radiomobile si sono concentrati nel centro storico. In particolare i carabinieri si sono avvicinati ad uno scantinato dal quale proveniva un forte baccano. Dentro c'era un vero e proprio party. Alla vista dei militari alcuni ventenni si sono dileguati e sono rimasti solo sei giovani, anche qui il proprietario e altri pochi amici. Per loro è scattata la multa da 400 euro ciascuno.

Infine i carabinieri fabrianesi hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza un trentenne del posto. Il controllo è stato fatto all'uscita della Statale 76 e, sottoposto all'alcool test, avendo superato il limite alcolemico consentito per legge, gli è stata ritirata la patente.