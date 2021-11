Impennata di contagi, un terzo dei casi ad Ancona: il 30% fascia 0-18 anni

Impennata di contagi nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, ci sono altri 361 casi e si registrano anche due ricoveri in più. Il bollettino del servizio Sanità della Regione oggi non conta fortunatamente nuove vittime a causa del Covid. Dei 361 nuovi casi, 88 sono contatti stretti di casi positivi, 74 sintomatici o paucisintomatici, 109 contatti domestici, 16 positivi in setting scolastico-formativo, tre contatti in setting lavorativo, otto contatti in ambienti di vita-socialità, un contatto in setting assistenziale, uno screening setting sanitario, quattro casi provenienti da fuori regione e 57 per cui sono ancora in corso gli approfondimenti epidemiologico. A livello territoriale sono 60 i casi rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i positivi da inizio emergenza salgono a 13.508, 54 a Pesaro Urbino (27.215), 59 a Macerata (25.250), 119 ad Ancona (37.350), 63 a Fermo (12.684) e 6 fuori regione (5.395). Su 361 positivi più del 10% (51) riguardano la fascia 0-10, percentuale praticamente raddoppiata se si prende la fascia 0-18 (98). Nella fascia 25-59 i positivi sono 164. Con 6.054 tamponi testati di cui 3.283 nel percorso nuove diagnosi (1.596 molecolari e 1.687 antigenici) e 2.771 nel percorso guariti il tasso di positività torna a salire passando dal 6,8% all'11% mentre il tasso di incidenza positivi ogni 100 mila abitanti passa da 135,01 a 137,33. Quanto ai ricoveri, i pazienti in terapia intensiva passano da 22 a 23 (13 a Pesaro Marche Nord, cinque ad Ancona Torrette di cui uno in pediatria, due a Fermo e tre a San Benedetto del Tronto), quelli in semi intensiva scendono da 23 a 22 (20 a Marche Nord e due a Macerata) e, infine, quelli in reparti non intensivi salgono da 45 a 47 (quattro a Marche Nord, 25 al Torrette di cui uno in pediatria, tre all'Inrca di Ancona, quattro a Jesi e 11 a Fermo).

Ci sono 10 pazienti Covid in attesa di ricovero nei Pronto soccorso marchigiani mentre sono 93 le persone ospitate nella Rsa di Campofilone di Fermo (50) e Galantara di Pesaro (43). Infine i numeri totali. Il bilancio da inizio emergenza resta dunque di 3.142 morti: 1.760 uomini e 1.382 donne con un'età media di 82 anni che, nel 97,2% dei casi, presentavano patologie pregresse. La provincia di Ancona è quella più colpita dalla pandemia con 1.004 decessi, seguita da Pesaro Urbino (998), Macerata (537), Fermo (315) ed Ascoli Piceno (252) mentre sono 36 le persone decedute che provenivano da fuori regione. I contagi totali oggi sono saliti a 121.402 (+361) di cui 114.181 dimessi/guariti (+219), 3.987 in isolamento domiciliare (+140) e 92 ricoverati (+2).