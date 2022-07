Covid, nelle Marche il tasso d'incidenza torna sotto quota 1000: le vittime sono 6

ANCONA - Tasso di incidenza sotto quota mille nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, si registrano altri sei decessi a causa del Covid. Sono stati rilevati 2.078 nuovi casi (653 ad Ancona, 240 ad Ascoli Piceno, 277 a Fermo, 445 a Macerata, 331 a Pesaro Urbino e 277 da fuori regione) con 5.823 tamponi testati per un tasso di incidenza che scende da 1.008 a 989.

Delle sei persone decedute oggi una era della provincia di Pesaro Urbino, una di Macerata, due di Fermo, una di Ascoli Piceno ed una proveniente da fuori regione. Il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 4.016 (2.214 uomini e 1.802 donne) di cui 1.161 a Pesaro Urbino, 1.242 ad Ancona, 708 a Macerata, 486 a Fermo, 366 ad Ascoli Piceno e 53 da fuori regione. I ricoveri scendono anche oggi passando da 213 a 210: cinque in terapia intensiva (+2), 13 in semi intensiva e 192 in reparti non intensivi (-5). I casi/contatti in quarantena infine sono 27.256: 27.132 asintomatici e 124 sintomatici.