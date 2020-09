Covid-19, nelle Marche sono 40 i nuovi casi: c'è anche una vittima

ANCONA - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1641 tamponi: 824 nel percorso nuove diagnosi e 817 nel percorso guariti. I positivi sono 40 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 15 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 14 rientri dall'estero (Cina, Ucraina, Albania, Macedonia, Moldavia), 7 soggetti sintomatici, 8 contatti in ambito domestico, 1 caso rilevato dallo screening in ambiente lavorativo, 3 contatti stretti di casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening percorso sanitario, 1 caso rilevato dallo screening percorso sierologico e 5 casi in fase di verifica". Lo comunica la Regione Marche.

Nuova vittima nelle Marche a causa del Coronavirus. Si tratta del secondo decesso da giugno. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore è deceduta una signora 92enne di Sant'Elpidio a Mare ricoverata all'ospedale di Fermo e affetta da patologie pregresse. Circa 10 giorni fa era stata riscontrata la sua positività al Covid-19 attraverso lo screening nel percorso sanitario. Le vittime da inizio emergenza salgono a 989: 589 uomini e 400 donne con un'eta' media di 80 anni e mezzo e che quasi nel 95% dei casi presentavano patologie pregresse. Il territorio piu' colpito è la provincia di Pesaro Urbino dove sono decedute 523 persone, seguito da Ancona 214, Macerata 165, Fermo 66 e Ascoli Piceno 13. Le vittime provenienti da fuori regione sono otto. Scendono invece i ricoveri.