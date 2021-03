Sono 880 i pazienti ricoverati nelle Marche, restano stabili le terapie intensive: il bollettino

Altri 12 ricoveri in piùnelle Marche ma resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva a causa del Covid-19. Il servizio Sanità della Regione comunica che i contagi oggi sono saliti a 79.975 (+856) di cui 67.406 dimessi/guariti (+876), 9.237 in isolamento domiciliare (-47) e, appunto, 880 ricoverati (+12). I pazienti in terapia intensiva restano 133: 39 a Pesaro Marche Nord, 31 ad Ancona Torrette, 15 all'ospedale di Jesi (-1), 21 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 13 a Fermo, 13 a San Benedetto del Tronto (+1) e uno a Senigallia. I ricoveri nelle aree semi intensive passano da 214 a 226 (78 a Marche Nord, 22 ad Ancona Torrette di cui uno in Pediatria, 32 a Senigallia, 12 a Jesi, 10 a Macerata, 28 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, sette all'ospedale di Civitanova Marche, 12 a Fermo, 13 a San Benedetto del Tronto e 12 ad Ascoli Piceno), mentre quelli nelle aree non intensive restano 521 (53 a Marche Nord, 84 ad Ancona Torrette di cui uno in Pediatria, 57 all'Inrca di Ancona, 19 all'Inrca di Fermo, sette a Pesaro Spdc, 76 a Jesi, 11 a Senigallia, 42 a Macerata, 14 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 27 a Camerino, 46 a Fermo, 59 a San Benedetto del Tronto, sei ad Ascoli Piceno e 20 alla Casa di Cura Villa Serena).

I casi ospitati in strutture territoriali salgono a 236 (+2) mentre quelli in Pronto soccorso, in attesa di ricovero, sono 141 (+16) di cui 17 a Marche Nord e 19 ciascuno al Torrette, Jesi, Civitanova Marche e Macerata. Degli 856 nuovi casi odierni 198 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove, da inizio emergenza, i positivi sono 16.580, 310 ad Ancona (26.731), 98 a Pesaro-Urbino (17.014), 111 a Fermo (8.407), 91 ad Ascoli Piceno (8.260) e 48 fuori regione (2.983). I casi/contatti in isolamento domiciliare, infine, salgono a 21.829 (+292): 13.254 asintomatici e 8.575 sintomatici. In quarantena anche 383 operatori sanitari.