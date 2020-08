Coronavirus, impennata di contagi nelle Marche: 61 in più nell'ultimo giorno

Impennata di contagi nelle Marche. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.169 tamponi: 1.034 nel percorso nuove diagnosi e 1.135 nel percorso guariti. I positivi sono 61 nel percorso nuove diagnosi riferiti a rientri dall'estero e da altre regioni italiane, contatti domestici, screening operatori sanitari e sintomatici: 30 positivi sono stati rilevati nella provincia di Fermo, 17 nella provincia di Pesaro-Urbino, 7 nella provincia di Macerata, tre nella provincia di Ascoli Piceno, uno nella provincia di Ancona e tre da fuori regione. Il Gores comunica che, in particolare, i casi positivi rilevati nella provincia di Fermo (30 su 153 tamponi effettuati) si riferiscono a indagini epidemiologiche ancora in corso e indicano prevalentemente casi di rientro da altre regioni e casi di rientro dall'estero. I dipartimenti di Prevenzione sono impegnati in queste settimane in un lavoro di tracciamento per individuare tempestivamente i cittadini che hanno contratto il virus fuori regione. Da inizio emergenza i contagi nelle Marche, esclusi i focolai dell'hotel House di Porto Recanati e di Montecopiolo, salgono a 7.177 su 117.759 test effettuati. In provincia di Ancona i positivi sono 1.933, a Pesaro Urbino 2.923, a Macerata 1.208, ad Ascoli Piceno 352 e, infine, a Fermo 515.

Calano lievemente i ricoveri, che sono 8 (-1). Tra quest'ultimi nessuno e' in terapia intensiva mentre sette sono all'ospedale Torrette di Ancona ed uno all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Dei 61 nuovi contagi 30 sono stati registrati in provincia di Fermo (515), 17 a Pesaro Urbino (2.923), sette a Macerata (1.208), tre ad Ascoli Piceno (352) e uno ad Ancona (1.933). Per quanto riguarda i casi/contatti in isolamento domiciliare invece questi salgono a 1.959 (+55) tra cui 76 operatori sanitari: 572 in provincia di Ancona (+7), 654 a Pesaro Urbino (+23), 278 a Macerata (-10), 212 a Fermo (+32) e 243 ad Ascoli Piceno (+3).