In calo ricoveri e terapie intensive ma ci sono altre 9 vittime: il bollettino

ANCONA - Scendono i ricoveri complessivi e quelli in terapia intensiva nelle Marche. La tabella gialla del servizio Sanità della Regione registra oggi 35.200 contagi da inizio emergenza (+228) dei quali 21.882 dimessi/guariti (+126), 11.345 in isolamento domiciliare (-905) e, appunto, 545 ricoverati (-7). Tra i pazienti in ospedale 78 sono in terapia intensiva: 16 a Pesaro Marche Nord (-1), 18 ad Ancona Torrette, 12 a Jesi, 15 all'ospedale Covid di Civitanova Marche (-3), cinque a Fermo (-1) e 12 a San Benedetto del Tronto.

I posti letto occupati in aree semi intensive salgono da 131 a 134 (44 a Marche Nord, 17 a Torrette, cinque a Senigallia, 10 a Jesi, cinque a Macerata, 28 all'ospedale Covid, 12 a Fermo, otto a San Benedetto del Tronto e cinque ad Ascoli Piceno); mentre quelli in reparti non intensivi scendono da 338 a 333 (38 a Marche Nord, 49 a Torrette, 28 all'Inrca di Ancona, 20 all'Inrca di Fermo, 20 a Jesi, 13 a Senigallia, 41 a Macerata, 14 all'ospedale Covid, 14 a Camerino, 37 a Fermo, 34 a San Benedetto del Tronto, 12 ad Ascoli Piceno e 13 nella casa di cura Villa Serena di Jesi). I pazienti nei Pronto soccorso marchigiani, in attesa di ricovero, sono 12 dei quali nove a Marche Nord, uno al Torrette e due a Fermo, mentre i casi ospitati in strutture territoriali sono 273 tra Campofilone di Fermo (46), Chiaravalle (30), Galantara di Pesaro (64), Rsa di Macerata Feltria (47), Fossombrone (26), Ripatransone (27) e la residenza dorica dell'Inrca (33). Dei 228 casi positivi odierni 31 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 7.824, 21 ad Ancona (9.842), 107 a Pesaro-Urbino (7.592), 22 a Fermo (4.057), 37 ad Ascoli Piceno (4.690) e 10 da fuori regione (1.195). I casi/contatti in isolamento domiciliare sono infine 11.370 (9.841 asintomatici e 3.212 sintomatici) tra cui 494 operatori sanitari.

Vittime

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati nove decessi. Si tratta di 5 uomini e 4 donne, di età compresa tra i 60 ed i 100 anni. Sette di loro soffrivano di patologie pregresse, non presenti invece in altri 2 pazienti deceduti. Con le vittime registrate oggi il totale è ora di 1.437.