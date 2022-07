Pasticche e polvere bianca nello zainetto, poi tenta di entrare in hotel con un coltello legato al collo

ANCONA - Si lega al collo un coltello serramanico di 10 centimetri e tenta di entrare in un hotel davanti la stazione ferroviaria. E' quanto successo nella notte ad Ancona. Lui, un 36enne, è stato fermato dagli agenti della Squadra Volanti di Ancona ed ora è finito nei guai.

I poliziotti lo hanno bloccato proprio davanti all'albergo mentre, visibilmente ubriaco, stava cercando di entrare all'interno della struttura ricettiva. L'uomo aveva con sè uno zainetto dove all'interno sono state trovate delle pasticche tipo ecstasy e della polvere bianca tipo cocaina. La droga sequestrata però non aveva nessun principio narcotico: sia le pasticche che la finta cocaina servivano a truffare i potenziali acquirenti. L'uomo, residente in Toscana, dovrà ora pagare una multa per ubriachezza molesta e per lui è stato emesso un foglio di via obbligatorio da Ancona e provincia per la durata di tre anni.