Controlli fuori dalle scuole: gruppo di ragazzi getta mezz’etto di fumo e scappa alla vista dei carabinieri

ANCONA - Task force dei carabinieri a contrasto del consumo di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani. In particolare nel mirino delle divise la prevenzione nei pressi delle scuole. E infatti nella mattinata di ieri (1 febbraio) i militari della stazione di Collemarino, durante un controllo nel quartiere, ha notato intorno alle 11 un gruppo di giovani nelle vicinanze dell’istituto scolastico superiore della zona che alla vista delle forze dell’ordine si è dato alla fuga lanciando qualcosa sulla strada. I carabinieri hanno subito raccolto da terra il fardello e ha potuto constatare che si trattava di un involucro di cellophane contenente 50 grammi di hashish. Per evitare di creare scompiglio nel quartiere i militari hanno deciso di non lanciarsi all’inseguimento dei ragazzi, ma per risalire a chi fosse il possessore della sostanza si andrà ad analizzare le immagini delle telecamere posizionate su tutta l’area. Dunque sono in corso le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.