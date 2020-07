Mitì4, super controlli della polizia in riviera e in città: multe salate ai titolari di tre bar

Controlli a raffica della polizia in riviera, ma anche in città, nell’ambito del progetto Mitì4 per un’estate più sicura. Negli ultimi 3 giorni nei territori di Osimo, Numana, Sirolo e Ancona sono state identificate 270 persone, effettuati 6 posti di controllo lungo il litorale e controllati 7 negozi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I titolari di 3 bar di Osimo sono stati multati perché è stata riscontrata la mancanza del rilevatore del tasso alcolemico, obbligatorio per gli esercizi commerciali che proseguono l'attività oltre la mezzanotte. I controlli in terra e in mare sono stati eseguiti dai poliziotti della Questura dorica e del Commissariato di Osimo, dalla Squadra Cinofila, dal Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, dalla Polizia Stradale e dai conduttori delle Manta, le moto d’acqua della Polizia di Stato, che nelle ore centrali, ogni giorno, pattugliano le coste per garantire la sicurezza dei bagnanti e delle imbarcazioni.

Gallery