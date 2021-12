Sicurezza in città: in tre giorni oltre cento persone nel mirino dei controlli

Polizia al lavoro per la sicurezza urbana. Negli ultimi tre giorni i controlli hanno riguardato il centro città, Piazza Roma, galleria Dorica e piazza Cavour, e la zona del Piano, a partire da piazza D’Armi, la zona della Coop di via Giordano Bruno e corso Carlo Alberto fino alle stazione ferroviaria.

In tre giorni gli agenti della questura hanno controllato 122 persone di cui 40 già note alle forze di polizia. Tra loro anche alcuni stranieri irregolari. A tal proposito nelle prossime ore saranno messe in atto le pratiche per l'espulsione di queste persone.

Anche le attività commerciali sotto la lente d'ingrandimento dei controlli disposti dalla questura. In particolare è stato attenzionato un bar in via Giordano Bruno. Sono stati controllati i clienti al suo interno e in questo frangente sono state multate cinque persone per mancanza del Green Pass e due per mancato utilizzo delle mascherine.