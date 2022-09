Controlli straordinari al Piano: mattinata di pattuglia per tutte le forze dell’ordine

ANCONA - Cinofili della polizia di Stato ,carabinieri e la Guardia di finanza: controlli straordinari al Piano questa mattina.

Pattugliate le zone degli Archi, via Marconi, parco pacifico Ricci, Corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno, via Pergolesi, piazza Ugo Bassi, piazzale Loreto, e piazza d’Armi. Controllati quattro diversi esercizi commerciali, identificate circa 50 persone.