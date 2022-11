Chiede l'elemosina con il suo cane, l'animale però non ha il microchip e viene portato via dall'Asur

ANCONA - La Polizia Locale di Ancona è intervenuta in mattinata lungo Corso Garibaldi nei confronti di un cittadino rumeno, intento a chiedere l'elemosina con un cane di piccola taglia al seguito. Gli agenti, dopo aver verificato la mancanza del microchip obbligatorio, hanno richiesto l'intervento del Servizio Veterinario dell Asur che ha prelevato l'animale per la verifica delle condizioni. Il cane verrà trattenuto qualche giorno. Il romeno è stato sanzionato per accattonaggio abusivo e per non aver provveduto all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina.