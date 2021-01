Weekend sotto la lente: 600 controlli, denunciato un 30enne ubriaco al volante

I carabinieri di Fabriano questo weekend hanno svolto oltre seicento controlli tra automobilisti, persone ed esercizi commerciali. Il bilancio è di un 30enne denunciato per guida in stato d'ebrezza a cui è stata ritirata la patente di guida, sette persone multate per violazione del coprifuoco e un 35enne segnalato come assuntore perché in auto aveva un piccolo quantitativo di marijuana. Per lui patente sospesa. Questo il bilancio dei controlli svolti tra le 22 e le 5 del mattino dal Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Fabriano insieme ai comandi della stazione di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d'Esi e Genga.

Oltre ai posti di controllo sulle strade più trafficate, i militari hanno pattugliato le vie del centro abitato fino ad arrivare alle piccole frazioni del fabrianese in un ottica di contrasto alla microcriminalità. Il servizio ha coinvolto 60 pattuglie e 120 uomini impegnati sul territorio.