Controlli interforze a tappeto, bar sanzionato per inosservanza dell'ordinanza anti-alcol

Serata di controlli a tappeto da parte delle forse dell’ordine nella città di Falconara, in base alle disposizioni del Questore di Ancona Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto Pellos. Tra le infrazioni riscontrate, l’inosservanza del divieto di consumo di bevande alcoliche nella zona del centro, piazze e parchi comunali, che ha portato ad una multa comminata ad un esercizio commerciale. L’ordinanza, in vigore dall’estate, ha esteso infatti tale divieto: prima circoscritto alle aree che delimitano il centro storico, tra via Mameli, via XX Settembre, via Flaminia e via Bixio con l’aggiunta delle piazze di Falconara e di Castelferretti, ora riguarda tutta l’area del centro città da via Stamura a via Mameli, da via Bottego-Rosselli al sedime della ferrovia, compresi i sottopassi e i cavalcavia che conducono alla spiaggia.

Coordinati dalla Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri, con l’aiuto anche di un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, i controlli interforze hanno riguardato anche la sfera amministrativa, ed hanno permesso di identificare circa 60 persone, di cui 15 già con precedenti specifici, oltre al controllo di una trentina di veicoli.